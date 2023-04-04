KARDEMİR'in üretim tesisleri ve çalışanlarının yer aldığı fotoğraf sergisi açıldı

KARABÜK (AA) - Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR) tüm üretim tesisleriyle çalışanlarının yer aldığı fotoğraf sergisi açıldı.
Mühendisler Kulübü'nde sergilenen fotoğrafları, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Bahri Kamil Fırat çekti.
Sergide, üretim tesisleriyle çalışanların yer aldığı 30 fotoğraf bulunuyor.
KARDEMİR'in kuruluşunun 86. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen fotoğraf sergisi, 23 Nisan'a kadar açık kalacak.
- Mühendisler Kulübü
1950'li yıllarda temelleri atılan ve 2010'dan bu yana kullanıma kapalı olan Mühendisler Kulübü, restorasyon çalışmalarının ardından dün açıldı.
Açılış, KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Bayraktar, yönetim kurulu üyeleri ve üst yöneticilerin katılımıyla gerçekleşti.