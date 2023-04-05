Karabük'te jandarmadan sahipsiz hayvanlara mama ve su desteği

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KARABÜK (AA) - Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahipsiz hayvanlar için belirli noktalara mama, yem ve su bıraktı.

Valilikten yapılan açıklamada, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü dolayısıyla Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından kentin belirli noktalarına yiyecek bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Sorumluluk bölgemizde yaşayan ve kimsesi olmayan can dostlarımızın bir gün değil, her gün bizlere ihtiyaçları olduğunun anlatıldığı farkındalık kapsamında sokak hayvanlarını besleme faaliyeti icra edilmiştir." denildi.

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