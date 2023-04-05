Karabük'te tek katlı ahşap ev yandı

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KARABÜK (AA) - Karabük'te çıkan yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Soğuksu Mahallesi Melise Caddesi'nde kimsenin oturmadığı tek katlı ahşap evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ve polise bildirdi.

Ekiplerce söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi, bahçedeki bazı ağaçlar zarar gördü.



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