Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Şahin, AA'nın 103'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı

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KARABÜK (AA) - Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Mehmet Ali Şahin, Anadolu Ajansının (AA) 103'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.



Şahin, mesajında, Anadolu Ajansının, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla Kurtuluş Savaşı süresince milli birliği tehlikeye düşürecek kışkırtmalara karşı milleti uyanık tutmak, ulusal mücadeleyi bağımsızlığa ulaştıracak kararları halka bildirmek amacıyla 6 Nisan 1920'de kurulduğunu anımsattı.

Ajansın 103 yıldır Türk milletinin sesini dünyaya başarıyla duyurduğunu belirten Şahin, "Dünyanın en etkili haber ajansları sıralamasında ön sıralarda yer alan ajansımız, üstlendiği misyonu, yayıncılık anlayışı ve ilkeleriyle milletimizin güvenini kazanmış bir kuruluştur. Yayın çizgisi ve kalitesinden ödün vermeyen, sürekli gelişen Anadolu Ajansının 103'üncü kuruluş yıl dönümünü kutluyor, başta Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Serdar Karagöz olmak üzere bütün çalışanlarının başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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