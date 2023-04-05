Karabük'te bir evden iki kamyon çöp çıktı

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KARABÜK (AA) - Karabük'te iki kamyon çöp çıkarılan ev, belediye ekiplerince temizlendi.

Beşbinevler Mahallesi 48 No'lu Sokak'taki bir apartman dairesinden kötü koku gelmesi üzerine mahalle sakinleri, Karabük Belediyesine şikayette bulundu.

Eve giden polis, zabıta ve belediye temizlik ekipleri, evin çöplerle dolu olduğunu belirledi.

Çöp nedeniyle evde adım atmakta zorlanan ekipler, çöpleri çıkararak kamyona yükledi.

İki kamyon çöp çıkaran ekipler, evi temizleyerek sahibine teslim etti.

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