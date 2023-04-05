Futbol: Bölgesel Amatör Lig

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KARABÜK (AA) - Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 5. Grup'ta mücadele eden Karabük İdman Yurdu, ligin 24. haftasında sahasında karşılaştığı Kozluspor'u 1-0 yendi.

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi ekip, Emin Akyıldız'ın attığı golle müsabakayı 1-0 kazandı.

Galibiyetle puanını 51'e çıkaran Karabük temsilcisi, ligdeki liderliğini sürdürdü.



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