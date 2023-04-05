GÜNCELLEME 2 - Karabük'te yabancı uyruklu öğrencinin cesedinin bulunmasına ilişkin 2 şüpheli daha serbest bırakıldı

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KARABÜK (AA) - Karabük'te Filyos Çayı'nda cesedi bulunan üniversite öğrencisi kızın ölümüyle ilgili 2 şüpheli daha serbest kaldı.

Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın ölümünün aydınlatılmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma ve İl Emniyet müdürlükleri ekiplerince ortaklaşa yürütülen soruşturma kapsamında 1 kişi daha gözaltına alındı.

Daha önce gözaltında alınan bir yabancı uyruklu kişi ile emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye getirildi.

Yabancı uyruklu şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla, diğeri savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı.

- Olay

Yeşilköy köyü yakınlarındaki hatta seyreden trenin makinisti, 26 Mart'ta Filyos Çayı'nda bir kişiyi hareketsiz görünce durumu yetkililere bildirmişti. Ekiplerce sudan çıkarılan cesedin, Karabük Üniversitesi öğrencisi Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'ya (18) ait olduğu belirlenmişti.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı, ön otopsi raporuna göre, cinsel saldırı, kesici-delici alet veya ateşli silah yaralanması tespit edilmediğini, ölümün suda boğulma şeklinde gerçekleştiğinin belirlendiğini bildirmişti.

Soruşturma kapsamında 3'ü yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen 6 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartlarıyla diğerleri ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakılmıştı.

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