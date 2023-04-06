Karabük'te Balıklarkayası Kavşağı projesinde sona gelindi

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KARABÜK (AA) - Karabük'te geçen yıl yapımına başlanan Balıklarkayası Battı Çıktı Kavşağı, çevre düzenlemesi ve asfalt çalışmasının ardından hizmete açılacak.



Karabük Belediyesince, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğünün desteğiyle başlatılan kavşak projesinde sona gelindi.

Yaklaşık 100 milyon lira maliyete sahip projede, battı çıktı bölgesi ve yan yol alanları tamamlandı.

Çevre düzenlemesi ve asfalt çalışmalarının tamamlanmasının ardından hizmete girecek projenin, Karabük'ün 100 yıllık kavşak problemini çözmesi bekleniyor.

Belediye Başkanı Rafet Vergili, yaptığı açıklamada, ellerinde olmayan nedenlerden dolayı gecikme yaşandığını belirterek, kısa sürede hizmete alınacak kavşağın bölgede trafik kargaşasına son vereceğini ifade etti.



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