Karabük'teki trafik kazalarında 4 kişi yaralandı

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KARABÜK (AA) - Karabük'te meydana gelen 3 ayrı kazada 4 kişi yaralandı.

Safranbolu ilçesinde Camikebir Mahallesi Teksol Sokak'ta seyreden Z.Ö. idaresindeki 78 SG 598 plakalı otomobil, karşı yönden gelen B.B.K. yönetimindeki 78 ABJ 985 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü ve yanındaki Y.G. yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralıları Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Çevre yolunda ise Karabük'ten Safranbolu yönüne giden B.E. idaresindeki 78 DC 745 plakalı otomobil, Valilik mevkisinde kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Hızını alamayan otomobil, refüjdeki ağacı devirerek karşı şeritte durdu. Yaralanan sürücü, ambulansla aynı hastaneye kaldırıldı.



Beşbinevler Mahallesi'nde de sürücüleri öğrenilemeyen 67 TL 393 plakalı hafif ticari araç ile 78 SF 613 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazanın etkisiyle devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Sağlık ekipleri, sürücüye ayakta müdahale etti.

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