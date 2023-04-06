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Karabük Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama

AA

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama

KARABÜK (AA) - Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı, 26 Mart'ta yabancı uyruklu üniversite öğrencisi kızın Filyos Çayı'nda cesedinin bulunmasıyla ilgili bazı sosyal medya hesapları ve haber sitelerindeki gerçeği yansıtmayan haberlere itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.

Başsavcılık açıklamasında, Gabonlu üniversite öğrencisi J.D.D.I'nın cansız bedeninin bulunması olayıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma işlemleri başlatıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Olay yeri inceleme işlemleri ile cenazenin ölü muayene ve otopsi işlemi tamamlanmıştır. Ölenin ikameti ve gidiş güzergahındaki tüm kamera görüntüleri incelenmiştir. İkametteki ölene ait delil niteliğindeki eşyalar ve cep telefonuna el konulmuş olup, cep telefonu üzerindeki detaylı inceleme sonuçları devam etmektedir. Bazı sosyal medya hesapları ve haber sitelerinde yer alan ve gerçeği yansıtmayan haberlere itibar edilmemelidir. Soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edilmektedir."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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