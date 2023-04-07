Karabük'te yetim çocuklar için iftar programı düzenlendi

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KARABÜK (AA) - Karabük Vali Vekili Muhittin Gürel, kentteki yetim çocuklarla iftar yaptı.

Vali Vekili Gürel, Vali Fuat Gürel'in eşi Özlem Aras Gürel ve protokol üyeleri, ramazan ayının 15'inci günü dünya genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanan "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla Valilik himayesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda iş insanı Adnan Çebi'nin ev sahipliğinde düzenlenen iftar programında ildeki yetim çocuklarla bir araya geldi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan iftar programında çocuklar için çeşitli etkinlikler de yapıldı.

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