Safranbolu TEKNOFEST yarışmalarına hazır

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARABÜK (AA) - TEKNOFEST 2023 Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne, Safranbolu'dan rekor sayıda başvuru olduğu bildirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, elektrikli araçtan uçan arabaya, İHA'dan alçak irtifa rokete, çevre ve enerji teknolojilerinden insanlık yararına teknolojilere birçok alanda proje başvurusu yapılan ilçede, projeleri kabul edilen okulların TEKNOFEST finalleri için son hazırlıklarını yapıyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş TEKNOFEST'e katılacak okullardan biri olan Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek takımların hazırlıklarını inceledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gümüş, Safranbolu eğitim ailesi olarak başta TEKNOFEST olmak üzere her geçen gün teknoloji alanındaki yarışmalara ve organizasyonlara katılım oranının ve yarışmalarda elde edilen başarıların katlanarak artığını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.