KARABÜK (AA) - Karabük Milli Eğitim Müdürlüğünce iftar programı düzenlendi.

Halk Eğitim Merkezi salonunda gerçekleştirilen programa, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, ilçe milli eğitim müdürleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri ve personeli, okul müdürleri ile öğretmenler katıldı.

İlahi dinletisiyle başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ardından iftar duası edilmesiyle devam etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Akbaş, programın ardından yaptığı konuşmada, fedakarca çalışan eğitim camiasının tüm fertlerine teşekkür etti.

Çalışmaların ve fedakarlığın karşılığını öğrencilerden alındığını belirten Akbaş, "Biliyorsunuz ki ilimizin akademik, sosyal, kültürel ve sportif başarıları sistematik olarak artarak devam etmektedir. Yavrularımız son zamanlarda ulusal ve uluslararası düzenlenen yarışmalarda başarılarını şampiyonluklar ve yüksek dereceler elde ederek taçlandırdı. Birlik ve beraberlik içerisinde ilimizin eğitim seviyesini ve kalitesini çok daha iyi yerlere getireceğiz." diye konuştu.



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