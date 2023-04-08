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Karabük'te yabancı uyruklu öğrencinin cesedinin bulunmasına ilişkin Büyükelçilik avukatından açıklama

AA

Karabük'te yabancı uyruklu öğrencinin cesedinin bulunmasına ilişkin Büyükelçilik avukatından açıklama

KARABÜK (AA) - Gabon'un Ankara Büyükelçiliği avukatı Kerim Bahadır Şeker, Karabük'te Filyos Çayı'nda cesedi bulunan Gabon uyruklu üniversite öğrencisinin ölümüne ilişkin, tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilen şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz edeceklerini bildirdi.

Şeker, yaptığı açıklamada, Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın ölümüyle ilgili gözaltına alınan 8 kişinin serbest bırakıldığını hatırlattı.

Tutuklanma istemiyle iki kez mahkemeye sevk edilen şüphelinin, bakmakla yükümlü olduğu aile bireyi olması gerekçesiyle adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına tepki gösteren Şeker, "Hukuken zaten kabul edilemez fakat böylesi bir karar bizim vicdanlarımızı yaralamaktadır. Buna istinaden gerekli itirazları gerekli mercilere aynı şekilde bizler de şahsen gerçekleştireceğiz." dedi.

- "Asli otopsi raporu çıktı"

Şeker, asli otopsi raporunun çıktığını ve toksikoloji raporlarının beklendiğini belirterek, "Biz bütün ifade tutanaklarını aldık. Savcılığın ölümün suda gerçekleşmesi ve doğal gerçekleşmesine istinaden yapmış olduğu açıklamaya itirazımız da savcılık kanadınca biliniyor." diye konuştu.

Şüpheli hakkında tutuklama kararı çıkarılmasını talep eden Şeker, "Umarız ki en yakın zamanda bu sürünceme ve cinayete ilişkin sorumlular hukuk önüne çıkarılır ve en ağır şekilde cezalandırılır." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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