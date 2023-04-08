Karabük'te yabancı öğrencinin ölümüyle ilgili şüpheli yine serbest kaldı

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KARABÜK (AA) - Karabük'te Filyos Çayı'nda cesedi bulunan yabancı uyruklu üniversite öğrencisi kızın ölümüyle ilgili gözaltına alınan şüpheli yeniden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın ölümünün aydınlatılmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa yürütülen soruşturma kapsamında üçüncü kez gözaltına alınan şüpheli D.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Şüpheli, daha önce iki kez gözaltına alınarak tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilmiş, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

- Olay

Yeşilköy köyü yakınlarındaki hatta seyreden trenin makinisti, 26 Mart'ta Filyos Çayı'nda bir kişiyi hareketsiz görünce durumu yetkililere bildirmişti. Ekiplerce sudan çıkarılan cesedin, Karabük Üniversitesi öğrencisi Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'ya (18) ait olduğu belirlenmişti.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı, ön otopsi raporuna göre, cinsel saldırı, kesici-delici alet veya ateşli silah yaralanması tespit edilmediğini, ölümün suda boğulma şeklinde gerçekleştiğinin belirlendiğini bildirmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3'ü yabancı uyruklu 8 şüpheli serbest bırakılmıştı.

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