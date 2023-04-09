Ankara Karabüklüler Vakfı'nda başkanlığa yeniden Nizamettin Yücel seçildi

KARABÜK (AA) - Mütevelli heyeti başkanlığını Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Mehmet Ali Şahin'in yaptığı Ankara Karabüklüler Vakfı'nda olağan genel kurul gerçekleştirildi.
Vakıf binasında iftar sonrası düzenlenen kongrede, 2021-2023 yılları arasındaki faaliyet, muhasebe ve denetim raporları okundu.
Divan başkanlığını Şahin'in yaptığı genel kurulda, yönetim kurulu başkanlığına yeniden Nizamettin Yücel seçildi.
Kongrede, vakfın mütevelli heyeti, yönetim ve denetim kurulu üyeleri de belirlendi.