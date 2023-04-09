Futbol: Bölgesel Amatör Lig

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KARABÜK (AA) - Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 5. Grup'ta mücadele eden Karabük İdman Yurdu, ligin 25. haftasında deplasmanda Bartınspor'u 2-1 yendi.

Ömertepesi sahasında oynanan maçta Karabük temsilcisi, Ercan Kuruçay ve Cenk Cengiz'in golleriyle müsabakayı 2-1 kazandı. Bartınspor'un tek golünü Enes Çavuş kaydetti.

Galibiyetle puanını 54'e çıkaran Karabük İdman Yurdu, bitime 1 hafta kala grubu lider tamamlamayı garantiledi.



Vali Fuat Gürel de yaptığı açıklamada, "Şampiyonlukta emeği geçen başta Kulüp Başkanı Adem Aydım olmak üzere teknik heyet ve sporcu kardeşlerimiz ile Karabük İdman Yurdu'na gönül veren 'Mavi Ateş' taraftarlarımızı yürekten tebrik ederim." ifadesini kullandı.

- Safranboluspor da sezon şampiyonu

Öte yandan Safranboluspor, Rüzgarlı Futbol Kulübü'nü 4-1 yenerek Karabük Yaşar Kaptan Çebi 1. Amatör Ligi 2022-2023 sezonunun şampiyonu oldu.

Bu sonuçla Safranboluspor, kenti Bölgesel Amatör Ligi'nde temsil etmeye hak kazandı.

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