Karabük'ten kısa kısa

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KARABÜK (AA) - Türk Polis Teşkilatı'nın 178'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Vali Vekili Muhittin Gürel'i ziyaret etti.

Ziyarette, Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Zekeriya Çoban, İl Emniyet müdür yardımcıları ve teşkilat mensupları da yer aldı.

- Başkan Köse, çocuklarla buluştu

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Nazmiye Yeşilyurt Gündüz Çocuk Bakım Evi'ndeki çocuklarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Köse, ziyarette çocuklara mimarlığı anlattı, çocuklarla çizimler yapıp, oyunlar oynadı.

Tüm sınıfları ziyaret ederek çocuklarla ilgilenen Köse, çocukların geleceğin teminatı olduğunu ifade etti.





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