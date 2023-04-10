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GÜNCELLEME - Karabük'te yabancı öğrencinin ölümüyle ilgili yeniden gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

AA

GÜNCELLEME - Karabük'te yabancı öğrencinin ölümüyle ilgili yeniden gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

KARABÜK (AA) - Karabük'te, Filyos Çayı'nda cesedi bulunan yabancı uyruklu üniversite öğrencisi kızın ölümüyle ilgili yeniden gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın ölümünün aydınlatılmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa yürütülen soruşturma kapsamında dördüncü kez gözaltına alınan şüpheli D.A'nın, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adliyeden çıkarılışı sırasında gazetecilerin, "Siz mi yaptınız?" sorusuna zanlı D.A "Ben yapmadım. Ben arabaya aldım, arabadan indi. Başka yok." yanıtını verdi. D.A, "Siz mi öldürdünüz?" sorusunu da "Hayır." diye cevapladı.

Şüpheli D.A, "Neden arabanıza aldınız?" sorusunu ise "Yaralı bir kız arabanın önüne atladığı için aldım. Hastaneye götürmek için." şeklinde yanıtladı.

Zanlı D.A, daha önce 3 kez gözaltına alınarak tutuklanma istemiyle hakimliğe sevk edilmiş, adli kontrol hükümleri uygulanarak salıverilmişti.

- Olay

Yeşilköy köyü yakınlarındaki hatta seyreden trenin makinisti, 26 Mart'ta Filyos Çayı'nda bir kişiyi hareketsiz görünce durumu yetkililere bildirmişti. Ekiplerce sudan çıkarılan cesedin, Karabük Üniversitesi öğrencisi Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'ya (18) ait olduğu belirlenmişti.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı, ön otopsi raporuna göre, cinsel saldırı, kesici-delici alet veya ateşli silah yaralanması tespit edilmediğini, ölümün suda boğulma şeklinde gerçekleştiğinin belirlendiğini bildirmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3'ü yabancı uyruklu 8 şüpheli serbest bırakılmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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