Polis memuru çift, Polis Haftası'nda dünyaevine girdiler

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KARABÜK (AA) - Yenice Emniyet Amirliği'nde görevli polis memurları Aysel Damat ile Oğulcan Akdeniz, Polis Haftası'nda nikah masasına oturdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ihlamur Teras'ta Belediye Başkanı Zeki Çaylı'nın kıydığı nikahta çiftin şahitliğini Yenice Kaymakamı Büşra Güneş ve İlçe Emniyet Amiri Osman Korkut yaptı.

Çalışma arkadaşları da çifti mutlu günlerinde yalnız bırakmadı. Başkan Çaylı, polis memuru eşleri tebrik ederek, ömür boyu mutluluklar diledi.

Polis Haftası'nı nikah için özellikle seçtiklerini belirten çift, özel bir günde evlenmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.





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