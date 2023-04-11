Karabük Vali Vekili Gürel, depremzede öğrencilerle iftarda bir araya geldi

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KARABÜK (AA) - Karabük Vali Vekili Muhittin Gürel, deprem bölgesinden kente gelen öğrencilerle iftarda buluştu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından kente gelen ve eğitimlerine Karabük'teki okullarda devam eden öğrenciler için iftar programı düzenlendi.

Safranbolu Sunal Tülbentçi Öğretmenevi'nde düzenlenen program öncesinde Gürel ile İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ve Karabük Valisi Fuat Gürel'in eşi Özlem Aras Gürel, masaları tek tek gezerek, öğrencilerle sohbet etti.

İftar programında, öğrenciler söz alarak duygu ve düşüncelerini ifade etti.

Programda öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

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