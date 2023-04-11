Karabük'te yabancı öğrencinin ölümüyle ilgili tutuklanan şüphelinin avukatından açıklama

KARABÜK (AA) - Karabük'te, Filyos Çayı'nda cesedi bulunan yabancı uyruklu üniversite öğrencisi kızın ölümüyle ilgili tutuklanan zanlının avukatı Yusuf Çolak, sulh ceza hakimliğinin verdiği tutuklama kararına itiraz ettiklerini söyledi.

Çolak, Karabük Adliyesi önünde yaptığı basın açıklamasında, Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında müvekkili D.A'nın dördüncü kez çıkarıldığı mahkemece tutuklandığını hatırlattı.

Sulh ceza hakimliğinin verdiğini tutuklama kararına, hukuka uygun olmadığı düşüncesiyle itiraz ettiklerini belirten Çolak, şunları söyledi:



"Müvekkilimiz tesadüfen Gabon uyruklu Dina ile karşılaşmış ve yardım maksadıyla arabasına alarak hastaneye götürmeye çalışmıştır. Ancak müvekkilimle henüz karşılaşmadan önce birilerinden kaçtığı kamuoyuna yansıyan görüntülerden anlaşılıyor. Dolayısıyla daha öncesinden birilerinden korktuğu veya korkutulduğu veya herhangi bir şeye zorla sevk edildiğini buradan anlıyoruz."

Çolak, soruşturma aşamasında verilen tanık beyanlarında Ibouanga'nın 4-5 kişi tarafından evinden çıkmaması için tutulduğunu ve tanık olarak ifade veren kişinin "polis çağırdım" diyerek bağırması üzerine salıverildiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Bunun üzerine ayakkabı dahi giymeden sokağa canını zor kurtarırcasına kaçtığını biliyoruz. Dolayısıyla soruşturmanın bu aşamada o yönde derinleştirilerek incelenmesi gerektiği kanaatindeyiz çünkü müvekkilimizin yardım etme kastı haricinde herhangi bir niyeti yoktur. Soruşturmanın başından itibaren verdiği ifadelerin tümünde ayrıntılı bir şekilde beyanlarda bulunmuştur. Müvekkilimize isnat edilebilecek herhangi bir suçlama mümkün değildir. Soruşturmanın gizliliği ve sulh ceza hakimliği tarafından verilen kısıtlama kararı sebebiyle ayrıntı vermek istemiyoruz."

- "Birileri Dina'yı tehdit etmektedir"

Ibouanga'nın annesine ses kaydı gönderildiğini dile getiren Çolak, "Bu ses kaydından anlaşıldığı üzere birileri Dina'yı tehdit etmektedir. Bu tehdit eden kişilerin kim olduğu araştırılmalıdır, bulunmalıdır ve yargı önüne çıkarılmalıdır. Yine Dina'yı eve kapatan, dışarı çıkmasını engelleyen kişilerin kim olduğu tespit edilmelidir. Bu hususların Dina'nın ölümüyle doğrudan ilişkili olduğu kanaatindeyiz." diye konuştu.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten Çolak, hem adli mercilerin hem de emniyet teşkilatının son derece hassas çalıştığını sözlerine ekledi.





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