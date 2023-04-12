Karabük İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

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KARABÜK (AA) - Karabük İl Koordinasyon Kurulu 1. dönem toplantısı Vali Vekili Muhittin Gürel başkanlığında yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kamu kuruluşlarının yatırımlarının izlenmesi, çalışmalarının koordine edilmesi, il düzeyindeki yatırımların daha etkin şekilde yürütülmesinin sağlanması amacıyla düzenlenen toplantı, Valiliğin büyük salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıya, vali yardımcıları, kaymakamlar, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Vali Vekili Gürel, yaptığı konuşmada, toplantının ana gündem maddesinin 2023 yılının 1. döneminde Karabük'te gerçekleştirilen yatırımları görüşmek olduğunu belirtti.

Bu yıl ulaştırmada 21, eğitimde 49, kültür ve turizmde 13, tarımda 70, enerjide 4, sağlıkta 5, diğer kamusal hizmetleri sektöründe 12 olmak üzere toplam 174 proje ve işin yürütüldüğünü aktaran Gürel, şu bilgileri paylaştı:



"Yürütülen 174 proje ve işin toplam proje bedeli 10 milyar 979 milyon 365 bin liradır. Bu projelere önceki yıllarda 2 milyar 733 milyon 421 bin lira, dönem sonu itibarıyla da 209 milyon 943 bin lira harcama yapılmıştır. Projelerin 2023 yılı ödenekleri 1 milyar 214 milyon 701 bin liradır."



Konuşmanın ardından yatırımcı bölge müdürleri ve daire müdürleri, 2022'de başlanan ve yapımı süren projeler ile 2023'te planlanan yatırımlarla ilgili koordinasyon kurulu üyelerine bilgi verdi.

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