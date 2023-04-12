Karabük'te İl Emniyet Müdürlüğü tanıtım standı açıldı

KARABÜK (AA) - Türk Polis Teşkilatı'nın 178'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Karabük'te emniyet tanıtım standı açıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünce Kemal Güneş Caddesi'nde açılan stantta, polis teşkilatının kullandığı materyaller vatandaşlara tanıtıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği stantlarda, "UYUMA, KADES ve HAYDİ" gibi uygulamaların kullanımı hakkında bilgiler verildi.

İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, gazetecilere, işlek bölgelerde stant açarak vatandaşları bilgilendirmeye çalıştıklarını belirterek, "Hem teşkilatımızın yapısıyla ilgili hem polisliğe nasıl girilebilir, artı uygulamalarımızla ilgili bilgiler vermeye çalışıyoruz. Telefonlarına 'UYUMA, KADES, HAYDİ' gibi aplikasyonları indirmelerini sağlıyoruz. Sağ olsun halkımız teveccüh gösteriyor, bayağı ilgi var. Bu da bizi ziyadesiyle mutlu ediyor." dedi.



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