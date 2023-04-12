KBÜ Rektörü Polat'tan deprem bölgesinde görev alan personele teşekkür belgesi

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KARABÜK (AA) - Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesine gönüllü olarak giden 79 üniversite personeline teşekkür belgesi takdim etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Polat, gönüllü personelle Senato Toplantı Odası'nda bir araya geldi.

Personelle sohbet eden Polat, konuşmasında, "Bu kadar kalabalık ekiple oradaydınız. İnşallah kalbinizdeki iyilik sevgisi, yardım sevgisi hiçbir zaman eksilmez. Allah hepinizden razı olsun." ifadesini kullandı.

Kendisinin de depremin ilk haftası Gaziantep'in Nurdağı ilçesine, ardından Kahramanmaraş ve Hatay'a gittiğini anlatan Polat, şunları kaydetti:

"Sizler için birçok şey yapmak istedik ama ne yaparsak yapalım sizin emeğinizin karşılığı, bu gönlünüzdeki iyiliğin ve özverinin karşılığı olamaz. Depremin ilk günlerinde yaptığınız iş, ne maddiyatla ne de başka şeyle karşılanamaz. Emekleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

Konuşmasının ardından Polat, deprem bölgesinde görev alanlara belgelerini takdim etti.

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