Karabük'te trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

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KARABÜK (AA) - Karabük'te meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.

A.Ü. yönetimindeki 78 ABG 976 plakalı özel halk otobüsü, Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü önünde S.E.M'nin kullandığı bisiklete çarptı.

Kazada bisiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. S.E.M. ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Diğer kazada ise A.A. idaresindeki 78 AAT 185 plakalı otomobil, 100. Yıl Mahallesi 1073 Nolu Sokak'ta M.K'nin kullandığı 71 KD 701 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan 78 AAT 185 plakalı otomobildeki yolcu K.N.A, ihbar üzerine kaza yerine gelen ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

5000 Evler Bahçelievler Mahallesi'ndeki kazada ise U.T.Ç. idaresindeki 78 ABK 377 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.





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