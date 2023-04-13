Karabük'te AK Parti milletvekili adayları tanıtıldı

KARABÜK (AA) - AK Parti Karabük Milletvekili Aday Tanıtım Programı düzenlendi.

Kentteki bir düğün salonunda iftarın ardından düzenlenen programda konuşan AK Parti Karabük Milletvekili adayı Cem Şahin, 2002'den bu yana birçok kişinin Karabük'te AK Parti'ye hizmet ettiklerini, taş üstüne taş koyduklarını söyledi.

Karabük'e hizmet etmek amacıyla aday gösterildiklerini belirten Şahin, "Bunun şerefini, bunun onurunu iliklerimize kadar yaşıyoruz. Bizden evvelki il başkanlarımız, milletvekillerimiz, ilçe başkanlarımız ve teşkilatımızın her kademesinde yer alan arkadaşlarımızın çok büyük hizmetleri olmuştur. AK Parti iktidarına 2002 yılından beri Karabük halkı çok büyük destek verdi. AK Parti iktidarı Türkiye genelinde bir hizmet gerçekleştirdiyse bunda en büyük pay sahiplerinden biri de Karabük halkıdır." dedi.

Şahin, Karabük'ün hiçbir zaman sahipsiz olmadığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Karabük'ün her zaman bir sahibi vardı. O da Recep Tayyip Erdoğan'dı. Karabük'ün her noktasında Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını ve onun yol arkadaşlarının imzasını görmek mümkündür. Bizler ne yapacağız? Biz hizmet kervanına dahil olduk. Bu bir bayrak yarışı. Nöbet değişimi. Biz bunu böyle değerlendiriyoruz. Şimdi bu vazife bize düştü. Yarın başka arkadaşlarımız bu vazifeleri üstlenme durumunda kalabilirler. Bizim AK Parti teşkilatlarında genel temayülümüz, bu konuya bakış açımız böyledir. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin ülkemize, devletimize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum."

Toplantıda, milletvekili adayları Durmuş Ali Keskinkılıç ve Hüseyin Gündoğdu ile AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ile Niyazi Güneş de konuşma yaptı.

Program, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.





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