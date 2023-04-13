Karabük polisinin "Demir Şehrin Cevher Çocukları" projesine ödül

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KARABÜK (AA) - Karabük Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce hayata geçirilen "Demir Şehrin Cevher Çocukları" projesi ödüle layık görüldü.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Merkezi Takip ve Değerlendirme Kurulunca "Yılın En İyi Toplum Destekli Polislik İl Uygulamaları" değerlendirmeleri sonuçlandı.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce hayata geçirilen "Demir Şehrin Cevher Çocukları" projesi, 81 İl Emniyet Müdürlüğü arasından ikinci seçilerek ödüle layık görüldü.

Personele ödülünü Ankara'da düzenlenen programda Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş takdim etti.

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