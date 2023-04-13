Safranbolu'da vatandaşlara sebze yetiştiriciliği kursu veriliyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARABÜK (AA) - Safranbolu Belediyesince sebze yetiştiriciliği kursu açıldı.

Belediyeye ait Yazı köydeki seralarda ziraat mühendisi Pınar Alazoğlu Uslu tarafından kursiyerlere, sebze yetiştiriciliği üzerine bilgiler verildi.

Daha sonra kursiyerler, tohumlardan elde ettikleri sebze fidelerini toprakla buluşturdu.

Belediye Başkanı Elif Köse, yaptığı açıklamada, seralarda sebze, meyve ve çiçek ekimi yapıldığını aktararak, "Uzun zamandır kendi üretimimiz olan çiçeklerle kentimizin peyzajını yapıyoruz. Burada üretilen sebzeler ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek olarak gidiyor, sosyal tesisimizde kullanılıyor." ifadelerini kullandı.

Kurslara vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Köse, vatandaşların aldıkları kurslarla kendi bahçelerinde çok daha verimli üretim yapabildiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.