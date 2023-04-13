Karabük İl Genel Meclisi olağanüstü toplandı

KARABÜK (AA) - Karabük İl Genel Meclisi nisan ayı olağanüstü toplantısı, Ahmet Sözen başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Özel İdaresi Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda konuşan Sözen, İl Özel İdaresine ait asfalt üretimi yapan asfalt plentinin üretim maliyetini yeniden belirlemek üzere olağanüstü toplanıldığını belirtti.

Elektriğe yüzde 15, doğal gaza yüzde 20 oranında indirim gelmesinin asfalt fiyatlarını yeniden değerlendirilmesini gerektirdiğini aktaran Sözen, "Bu nedenle kamu yatırımlarının aksatılmadan yürütülmesini sağlamak adına İl Genel Meclisimiz tonu 301,73 lira olan asfalt maliyetini 240 lira olarak güncelledi." dedi.

Sözen, kendilerinden asfalt üretimi talep eden firmaların ve karayollarının büyük işler yaptığını anlatarak, "Kavşak projesiyle ilgili yapılan çalışmalarda asfaltın tamamını kendilerine vermiştik. Yine Balıklar Kayası mevkisinde yürütülen battı çıktı projesi için gerekli asfaltı da temin edeceğiz. Elektrik ve doğal gaza gelen indirimi asfalt fiyatlarımıza yansıtarak ilimizde yürütülen çalışmaları hiçbir aksaklığa mahal vermeden devam ettirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

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