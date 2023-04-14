Karabük'te Polis Şehitleri Hatıra Ormanı oluşturuldu

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KARABÜK (AA) - Türk Polis Teşkilatı'nın 178'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Polis Şehitleri Hatıra Ormanı oluşturuldu.

Yenice Emniyet Müdürlüğü tarafından, Yenice Şeker Kanyonu girişinde Orman Genel Müdürlüğünün tahsis ettiği 2 dekar alan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı dolayısıyla Karabüklü 7 şehit polis adına hatıra ormanına dönüştürüldü.

Hatıra ormanının ilk fidanlarının dikimi etkinliğine, Yenice Kaymakamı Büşra Güneş, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İlçe Emniyet Amiri Osman Korkut, Yenice Orman İşletme Müdürü Umut Yılmaz, daire amirleri, orman ve polis teşkilatı personeli ile şehit yakınları katıldı.

Türkiye'nin en büyük blok ormanlarını içinde barındıran ilçedeki etkinlikte, toplam 178 fidan toprakla buluşturuldu.

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