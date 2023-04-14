Karabük'te ambulans ekiplerine ileri sürüş teknikleri eğitimi verildi

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KARABÜK (AA) - Karabük İl Ambulans Servisinde görevli ekipler, ileri sürüş teknikleri eğitimi sonrasında slalom gösterisi sundu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Acil Sağlık Hizmetleri Eğitim Programı kapsamında İl Ambulans Servisi Başhekimliği Eğitim Birimi tarafından kentte acil sağlık hizmeti sunan çalışanlara yönelik Bolu koordinatör eğitmenleri gözetiminde, Karabük'te ilk kez "Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitimi" (ASTE) düzenlendi.

100. Yıl Mahallesi Kültür Merkezi yanındaki pistte düzenlenen eğitim sonunda İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, İl Sağlık Hizmetleri Başkanı İsmail Kara, İl Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Turhan Sarıcı ve İl Ambulans Servisi Başhekimi Engin Ekmekci tarafından katılımcı personele "katılım belgeleri", eğitmenlere de "teşekkür belgeleri" verildi.



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