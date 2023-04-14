Karabük'ten kısa kısa

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KARABÜK (AA) - Geçirdiği kalp krizi sonucu 41 yaşında hayatını kaybeden Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi üroloji servisi veri hazırlama personeli Selahattin Eröz, son yolculuğuna uğurlandı.



Eröz'ün cenazesi, görev yaptığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi önüne getirildi.

Burada düzenlenen törene, Eröz'ün ailesi, yakınları ve iş arkadaşlarının yanı sıra Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Nihat Yılmaz ve hastane yöneticileri katıldı.

Yılmaz, mesai arkadaşlarını kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Selahattin Eröz'ün çok başarılı ve çalışkan biri olduğunu dile getiren Yılmaz, herkesten haklarını helal etmelerini istedi.

Eröz'ün cenazesi, törenden sonra Yenişehir Çamlık Camisi'nde kılınan namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze namazına Eröz'ün ailesi ve yakınları ile AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, siyasi parti temsilcileri, iş arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

- Belediye Başkanı Köse'den Turizm Haftası mesajı

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, 15-22 Nisan tarihlerinde kutlanan Turizm Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Köse, mesajında, Safranbolu'nun tarihi ve kültürel değerleriyle yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği destinasyonlardan biri olduğunu belirtti.

Misafirlerin Safranbolu'dan mutlu ayrılması için çeşitli projeleri hayata geçirdiklerini aktaran Köse, "Tarihi hanları, hamamları, konakları, cumbalı evleri, köprüleri, Arnavut kaldırımları, kendine has lezzetleri ve muhteşem doğası ile ülkemizin cennet köşelerinden birisi olan ilçemizde kentimize dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerimizi memnun etmek için çalışmalarımıza da devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Safranbolu'ya gelen turist sayısını ve turizmden elde edilen geliri arttırmak için yaptıkları çalışmaların sonuç vereceğine inandıklarını vurgulayan Köse, şunları kaydetti:

"Tarihi ve kültürüyle Safranbolu'muzu, Türkiye'nin turizm başkenti yapmak için çalışıyoruz. Pandemi ve savaşlar gibi küresel çapta yaşanan pek çok hadise turizmi ve turizm adına çalışanları olumsuz yönde etkilese de bu zor günleri kısa sürede atlatacağımızı düşünüyorum. Umarım henüz başında olduğumuz 2023 turizm sezonu herkes için güzel ve bol kazançlı bir sezon olur."

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