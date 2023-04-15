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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Safranbolu'da Turizm Haftası kutlamaları başladı

AA

Safranbolu'da Turizm Haftası kutlamaları başladı

KARABÜK (AA) - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Turizm Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Karabük Valiliği tarafından Tarihi Çarşı'da gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Vali Vekili Muhittin Gürel, turizmin önemine değindi.

Salgının ardından depremin de turizmi olumsuz etkilediğini belirten Gürel, "Ancak biliyoruz ki büyük bir potansiyele de sahibiz. Bunu harekete geçirmek yine bizim elimizde. Özellikle içinde bulunduğumuz coğrafya, bize birçok imkan sunuyor. İşte içinde bulunduğumuz bu tarihi mekan bunların başında geliyor." diye konuştu.

Hep aynı kalmanın, yerinde saymanın turizm için son derece olumsuz bir durum olduğuna işaret eden Gürel, "Dolayısıyla yeni neler yapabiliriz? Yurt içinden veya yurt dışından nasıl turist çekebiliriz? Bunların arayışı içinde olmak gerekir. Karabük aslında bize bu fırsatları veriyor." ifadelerini kullandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin de turizm hakkında ve çalışmalarla ilgili bilgilendirme yaptı.

Konuşmaların ardından müzik dinletisi sunuldu ve unutulmaya yüz tutmuş zanaatlar sergilendi.

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Belediye Başkanı Elif Köse, diğer ilgililer ile turizmcilerin ve vatandaşların katıldığı etkinlik, kağıt rölyef sergisinin açılışı ve esnaf ziyaretiyle son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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