Safranbolu Belediye Başkanı Köse, turizmcilerle iftar yaptı

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KARABÜK (AA) - Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, ilçede turizm sektöründe hizmet veren işletme sahipleriyle iftarda bir araya geldi.

Safranbolu Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen yemekte katılımcılar, ezanın okunmasıyla hep birlikte oruçlarını açtı.



İftara katılan herkese teşekkür eden Belediye Başkanı Köse, şimdiye kadar yaptıkları ve planladıkları projeler hakkında bilgi verdi.

Programa, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin, Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu Ergüder ve yönetim kurulu üyeleri ile turizmciler katıldı.

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