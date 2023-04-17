Karabük Valisi Gürel'den Kadir Gecesi mesajı

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KARABÜK (AA) - Karabük Valisi Fuat Gürel, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gürel, mesajında, Kadir Gecesi'nin sonsuz rahmet ve mağfiretin bolca tecelli ettiği, duaların kabul olduğu mübarek bir gece olduğunu belirtti.

Bu gecenin insanlara umut, huzur ve sevgi verdiğini aktaran Gürel, "Bu gece, dua etmek için bir fırsat olduğu kadar deprem bölgesinde bulunan vatandaşlarımızın da acısını paylaşmak için bir fırsat. Dualarımızın yanı sıra elimizden geldiğince depremden etkilenen vatandaşlarımıza yardım etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Vali Gürel, mesajında şunları kaydetti:

"Bu gece tüm insanlığın huzur, barış ve sevgi dolu dünyada yaşaması için dua edelim. Aynı zamanda deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, acılı ailelerine sabır diliyoruz. Evsiz kalan vatandaşlarımızın geçici barınma imkanını yaratma adına tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Dualarımız kabul, ibadetleriniz makbul olsun. Kadir Gecemiz mübarek olsun."

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