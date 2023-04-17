Hadrianopolis Antik Kenti için restorasyon sözleşmesi imzalandı

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KARABÜK (AA) - Eskipazar ilçesindeki Geç Helenistik, Roma ve Erken Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanıldığı tahmin edilen Hadrianopolis Antik Kenti'nde, Hamam A restorasyonu, çevre düzenlemesi ve seyir terası yapımı işi için sözleşme yapıldı.

İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ihaleyi alan firma yetkilisiyle sözleşmeyi imzalayan Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci, Karabük'ün ve bölgenin tarihine ışık tutan antik kentte çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Restorasyon, çevre düzenlemesi ve seyir terası çalışmalarının ihalesinin gerçekleştirildiğini aktaran Kelleci, "İnşallah firma yetkilileri de belirlenen zamandan daha kısa sürede işi bitirerek projelerin teslimini gerçekleştirecekler." ifadelerini kullandı.

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