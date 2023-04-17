KARDEMİR'den Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel kitap

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARABÜK (AA) - Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), temellerinin atılışı ve Karabük'ün kuruluşunun 86. yıl dönümü ile Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı dolayısıyla özel kitap hazırladı.

Fabrikadan yapılan açıklamada, eserin, "Karabük Demir Çelik Fabrikası" ismiyle yayıncı sertifikası alınarak, Kardemir Yayınları adı altında yayımlandığı belirtildi.

Toplam z256 sayfalık kitabın Kardemir Yayınları bünyesindeki ilk kitap özelliğini taşıdığı anlatılan açıklamada, şirketin zaman içerisinde oluşturduğu kaynakların, bu yayınların çatısı altında yayımlanmasının planlandığı aktarıldı.

Açıklamada, "22 başlıktan oluşan kitapta, demirin tarihini, sanayinin teknoloji ile buluşmasını, Cumhuriyet döneminde KARDEMİR'in kurulmasının önemini, KARDEMİR'in kurulduğu yer olan Karabük'ü, 1960 ve 1970'li yıllarda fabrikanın üretim serüvenini, 1995 sonrası fabrikanın izlediği yol haritasını, fabrikada bulunan işletmeleri ve şu anda hala görev alan tecrübeli çalışanlarla röportajlar bulunuyor." ifadesi kullanıldı.

KARDEMİR'in birçok anısını fotoğraflarla okuyucusuna aktaran eserde yaklaşık 140 yeni fotoğrafın yer aldığına değinilen açıklamada, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim görevlisi Bahri Kamil Fırat tarafından çekilen fotoğrafların Mühendisler Kulübü'nde 23 Nisan'a kadar sergileneceği kaydedildi.

Fotoğrafların, Karabük Millet Bahçesi'nde yapılacak KARDEMİR Müzesi içerisinde bölge halkı ile buluşturulmasının da öngörüldüğü belirtilen açıklamada, "KARDEMİR, köklü sanayi kültürü ile geçmişte olduğu gibi günümüzde de tarihini ve bilgi birikimini gelecek nesillere aktarmaya devam edecek." denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.