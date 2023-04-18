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Safranbolu ve Amasra, Ramazan Bayramı'nı "dolu dolu" geçirecek

AA

Safranbolu ve Amasra, Ramazan Bayramı'nı "dolu dolu" geçirecek

KARABÜK (AA) - ORHAN KUZU / SELİM BOSTANCI - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesi ile doğal güzellikleri ve mutfak kültürüyle ünlü Bartın'ın Amasra ilçesinde, Ramazan Bayramı tatilinde otel ve pansiyonlar yüksek doluluk oranıyla hizmet verecek.

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme, köprü ve konaklarla ön plana çıkan Safranbolu, gezgin tatilciler tarafından tercih ediliyor.

"Dünyada en iyi korunan ilk 20 kent" arasında gösterilen ilçe, yabancı turistlerin yanı sıra başta İstanbul, Ankara, Kocaeli, Eskişehir, Sakarya, Düzce, Bolu ve Zonguldak olmak üzere yurt içinden de çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.

Genellikle üç katlı, 6-8 odalı, 18. ve 19. yüzyıl ile 20. yüzyılın başlarında inşa edilmiş konak, pansiyon ve otellerde rezervasyon yoğunluğu yaşanıyor.

- Yerli ve yabancı turist sayısında artış yaşandı

Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, AA muhabirine, ilçenin Türkiye'de ve dünyada turizm konusunda önemli potansiyelleri barındırdığını belirtti.

Ramazanın son günlerinde turizm hareketliliği görüldüğünü aktaran Yazıcı, "Bu yıl şükürler olsun önceki yıldan çok daha iyi noktadayız. Önceki yılın ilk 3 aylık verilerine göre şu an Safranbolu'muza gelen yabancı turist sayısı yüzde 600 artmış durumda. Aynı dönemde yüzde 35 oranında yerli turist sayısında da artış görüyoruz." dedi.

Yazıcı, turizmin niteliğinin artırılmasına yönelik faaliyetlerin bu artışta çok büyük etkisinin olduğunu vurguladı.

UNESCO kenti unvanın her yıl daha iyi noktalara getirildiğini anlatan Yazıcı, "Devletimiz, bakanlıklarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, turizm derneklerimiz ve esnafımız, yaptıkları çalışmalarla ortaya daha nitelikli turizmi koyma noktasında adeta yarış içindeler. Ülkemizin ve dünyanın her yerinden insanlara, bu harikulade kadim şehri görmeyi tavsiye ediyorum. Her sokağında adım attıklarında büyüleneceklerdir." şeklinde konuştu.

- "Amasra'da doluluk oranı yüzde 100'e yaklaştı"

Bizans dönemine ait kalesi ile 2015'te UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne dahil edilen, el değmemiş koyları, temiz kumsallarının yanı sıra mutfak kültürüyle de yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Amasra'da bayram tatili için otel ve pansiyon rezervasyonları yüzde 100'e yaklaştı.

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, Helenistik dönemden Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine kadar çok sayıda tarihi eserin bulunduğu ilçenin, 3 bin yıllık geçmişiyle turistlerin ilgisini çektiğini söyledi.

Ankara ve İstanbul'a yakınlığı ile büyükşehirlerdeki insanların tercihi olan ilçede, her bayram ciddi yoğunluk yaşandığına değinen Çakır, "Misafirlerimizi rahat ettirmek için hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Bu bayramda da ciddi yoğunluk bekliyoruz. Özellikle konaklama işletmelerinden aldığımız veriler, doluluk oranının yüzde 100'e yaklaştığı yönünde." diye konuştu.

Çakır, yolcu limanının da yer aldığı mendirek projesinin tamamlandığını anımsatarak, bayram tatilinde 800 metre uzunluğa ve 150 metre genişliğe sahip mendirekte, ziyaretçilerin gezebileceği alan oluşturulduğunu kaydetti.

Sahil kentinin bayramda kruvaziyer gemilerini de ağırlayacağına dikkati çeken Çakır, rezervasyon yaptırmadan gelecek misafirlere, doluluk oranını göz önünde bulundurarak tedbir almaları çağrısında bulundu.

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