Karabük Vali Vekili Gürel'den şehit aileleri ve gazi derneklerine ziyaret

Putin, ilk defa Ukrayna'daki o bölgeleri ziyaret etti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARABÜK (AA) - Karabük Vali Vekili Muhittin Gürel, Ramazan Bayramı öncesi şehit aileleri ve gazi derneklerini ziyaret etti.

Muharip Gaziler Derneği Karabük Şube Başkanı Sebahattin Çorbacı, Karabük Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hilmi Öksüzoğlu, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Karabük Şube Başkanı Nihat Kılıç ile üyeleri ziyaret eden Gürel, şehit aileleri ve gazilerin bayramını kutladı.



Gürel, şehit aileleri ve gazilere bayramı sağlık ve mutluluk içinde geçirmeleri temennisinde bulundu.

Ziyaretlerde, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç de yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.