Safranbolu lokumu bayramda ağızları tatlandıracak

Ramazan Bayramı'nda çalışanlar ne kadar mesai ücreti alacak?

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KARABÜK (AA) - UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Karabük'ün Safranbolu ilçesinde üretilen lokum, Ramazan Bayramı'nda ilçe halkı ve dışarıdan gelen misafirlerin başlıca tatlı tercihleri arasında yer alıyor.

Farklı lezzet ve dokusuyla talep gören Safranbolu lokumu, ilçede coğrafi işaret tescil belgesi bulunan firmalar tarafından üretiliyor.

Tarihi konakların tasvir edildiği çeşitli ambalajlara konulan lokumlar, safranlı başta olmak üzere damla sakızlı, fındıklı, güllü, çifte kavrulmuş, çikolatalı, sade ve fıstıklı çeşitleriyle müşterilere sunuluyor.

Bayram tatillerinde lokum üretiminin arttığı ilçedeki tarihi çarşıda yer alan esnaf, Safranbolu'ya gelen misafirlere lokum ikramında bulunuyor.

- "Üretimi geleneksel yöntemlerle yapılıyor"

Lokum firması sahibi Erdinç Sezer, AA muhabirine, bayram boyunca hem yakın illerden hem de büyükşehirlerden ilçeye ciddi ziyaretçi gelmesini beklediklerini söyledi.

Okulların ara tatile girmesinin de ziyaretçi sayısını olumlu etkilediğini belirten Sezer, "Cumartesi gününden bu yana Safranbolu'da ciddi hareketlilik var. Bu hareketliliğin bayram döneminde maksimum noktaya ulaşacağına inanıyoruz." dedi.

Safranbolu lokumunda herhangi bir katkı maddesinin bulunmadığına dikkati çeken Sezer, şunları kaydetti:

"Safranbolu lokumunun üretimi geleneksel yöntemlerle yapılıyor. Bu özelliğiyle diğer şehirlerdeki lokumlardan ayrışıyor. Genzi yakmaması, çerez oranının bolluğu ve sadece Safranbolu'da üretilmesi bizim için en büyük kriter. Bayram döneminde yaklaşık 30 ton üretimimiz oldu. Safranbolu'da 150-200 ton lokum satılacağını düşünüyorum."

Sezer, bayram şekerlemesi düşünüldüğünde Safranbolu lokumunun başı çektiğini ve zaman zaman çikolata ile baklavanın yerini aldığını sözlerine ekledi.

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