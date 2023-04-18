Avrupa şampiyonu Çorbacı'dan Gençlik ve Spor İl Müdürü Güven'e ziyaret

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KARABÜK (AA) - Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Türkiye Bilardo Federasyonunun ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda, erkekler küçük masa kulüpler kategorisinde şampiyon olan Doğukan Çorbacı'yı kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Güven, Çorbacı'yı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Güven, başarının elde edilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, spora ve sporcuya desteğinin her zaman süreceğini belirtti.

Ziyarette, Çorbacı'nın antrenörü Sadık Küçükzoroğlu da yer aldı.

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