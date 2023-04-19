Safranbolu'da kan bağışı kampanyası düzenlendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kan bağışı kampanyası organize edildi.

"Haydi Safranbolu" sloganıyla Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde düzenlenen kampanyaya vatandaşlar ilgi gösterdi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, kan bağışının önemine değindi.

Vatandaşları Türk Kızılaya kan bağışına davet ettiklerini belirten Köse, "İlgi gösteren, yağışlı havaya rağmen uzun süre kan vermek için bekleyen meclis üyelerimize, değerli personelime, Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneğine, Safranboluspor futbolcuları ve yönetimine, Safranbolu Arama Kurtarma Derneğine, Batı Karadeniz Telsiz ve Radyo Amatörleri Derneğine, basın mensuplarına, Kızılay görevlilerine ve birbirinden değerli Safranbolulu hemşehrilerime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Köse, kan bağışı kampanyasına sadece Safranbolu Belediyesinin 150'ye yakın çalışanının destek verdiğini sözlerine ekledi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.