Karabük'te Ramazan Bayramı öncesi gıda denetimi yapıldı

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KARABÜK (AA) - Karabük İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve kaliteli gıdaya ulaşmaları için Ramazan Bayramı öncesi denetim yaptı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık'ın da katıldığı denetimlerde, tatlı ve şekerleme imalatı ile satışının yapıldığı iş yerlerinde hijyen koşullarına ve malzeme kalitelerine bakıldı.

Ürünler, muhafaza koşullarından bulunduğu dolapların ısı derecesine, hijyeninden üretim firmasına, barkodundan son kullanma tarihine kadar geniş yelpazede kontrolden geçirildi.

Denetimlerin gece gündüz mesai saati gözetmeksizin devam edeceğini aktaran Ayvalık, mevzuata aykırı faaliyet gösteren iş yerlerine gerekli uyarı ve yaptırımların yapılacağını bildirdi.

Ayvalık, vatandaşların şikayetlerini Tarım ve Orman Bakanlığının 174 numaralı "Alo Gıda Hattı"na iletebileceğini belirterek, başvurular sonucu gereken denetimi ve yaptırımı uygulayacaklarını kaydetti.

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