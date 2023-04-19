Karabük'te zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

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KARABÜK (AA) - Karabük'te 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

M.A.E. idaresindeki 34 ZT 9622 plakalı otomobil, Kayabaşı Mahallesi Ahmet Haşim Caddesi'nde B.Ü. yönetimindeki 78 AC 220 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan 34 ZT 9622 plakalı otomobil, Orhan Bey Caddesi'nde park halindeki 78 AK 395 plakalı panelvana çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü B.Ü. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralı sürücü, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerince yapılan kontrolde, sürücü M.A.E'nin 0,58 promil alkollü olduğu tespit edildi.

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