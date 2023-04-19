Karabük'ten kısa kısa

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARABÜK (AA) - Karabük'te geçen yıl ağustosta yapımına başlanan Balıklarkayası Battı Çıktı Kavşağı, çift taraflı ulaşıma açıldı.

Karabük Belediyesince, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğünün desteğiyle başlatılan kavşak projesinde sona gelindi.

Yaklaşık 100 milyon lira maliyete sahip projede, battı çıktı bölgesi ve yan yol alanları tamamlandı.

Çevre düzenlemesi ve asfalt çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol çift taraflı hizmete girdi.

- Düzensiz göçle mücadele sürüyor

Karabük merkez ve ilçelerinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik "Huzur Operasyonu" yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, genel asayiş ve kamu düzeninin devamı için suç ve suçlularla mücadele kapsamında düzensiz göçün önlenmesine yönelik uygulama gerçekleştirildiği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.