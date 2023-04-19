Karabük BİLSEM öğrenciler özgün tasarımlarına tescil alıyor

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KARABÜK (AA) - Karabük Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) yaşayarak öğrenme imkanı bulan öğrenciler, Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan tescil aldıkları çalışmalarıyla göz dolduruyor.

BİLSEM Müdürü Seçil Araşkal, AA muhabirine, 262 öğrenciye örgün eğitim saatleri dışında hizmet verdiklerini söyledi.

Proje bazlı disiplinlerarası çalıştıklarını belirten Araşkal, "Öğrencilerin yeteneklerini yaparak, yaşayarak öğrenecekleri ortamları sunmak temel görevimiz. dedi.

Araşkal, NASA'nın projelerini takip ettiklerini ve yapay zeka üzerine çalıştıklarını da anlatarak, "Öğrencilerimiz oyun geliştiriyorlar. TÜBİTAK çalıştığımız kurumlardan biri. Matematik alanındaki yarışmalara da katılıyoruz. Öncelikli hedefimiz öğrenciyi yeteneğine uygun projeye yerleştirmek." diye konuştu.

- 41 ürünün tescili yapıldı, 11 ürün bültende yayımlandı

Teknoloji ve tasarım dersi öğretmeni Nuri Saltık da öğrencilerin birer tasarımcı olarak yetiştiğini ifade etti.

Saltık, şu ana kadar öğrencilerin özgün tasarımlarından 41'inin Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan tescili aldığını ve 11 ürünün bültende yayımlandığını aktardı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından öğrencilerle harekete geçtiklerini anlatan Saltık, "Ellerini kaybeden insanların olduğunu duyduk. Robotel Derneği'yle iletişime geçip destek olabileceğimizi ve laboratuvarlarımızda bunları üretebileceğimizi söyledik. Şu anda üretim sürecini tamamlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Zeynep Suden Ertaş depremde ya da herhangi bir nedenle doğuştan kol ve parmak uzuvlarını kaybeden insanlar için robot el ürettiklerini kaydetti.



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