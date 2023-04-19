Uzmanından Ramazan Bayramı'nda beslenme önerileri

KARABÜK (AA) - Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Araştırma Görevlisi Dilara Nur Kaplan, Ramazan Bayramı'nda yavaş beslenme önerisinde bulundu.

Karabük Üniversitesinden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kaplan, ramazan ayında beslenme düzeninin tamamen değiştiğini belirtti.

Ramazanın, yeni alışkanlıklar kazanmak ve sağlıklı beslenme modeli oluşturmak için güzel fırsat olduğunu vurgulayan Kaplan, şunları kaydetti:



"Bayramda dengeli ve yeterli beslenmeliyiz. Bunun için sağlıklı tabak modelimiz var. İçerisinde beş temel besin grubunun yeterli miktarda bulunması gerekiyor. Bunlar süt ve süt ürünleri, et, yumurta, kuru baklagil ve yağlı tohumlar, sebze, meyve ile ekmek ve tahıl ürünleri grubu. Ramazan boyunca az öğünlü bir beslenme modelimiz oluyor ve bir anda Ramazan Bayramı'nda hem daha fazla besin tüketme ihtiyacı duyuyoruz, iştahımız artmış oluyor hem de öğün sıklığımız artıyor. Bu noktada da bir anda tükettiğimiz yiyeceklerin miktarını hızlı bir şekilde arttırmamak, yiyecekleri iyice çiğneyerek tüketmek ve hızlı bir şekilde yemeden yavaş yavaş beslenmek önemli."

-"Günde en az 2-2,5 litre su tüketimi öneriyoruz"



Bayramda, tatlı ikramı olarak şekerli ve hamurlu gıdaların olduğunu aktaran Kaplan, "Yanında özellikle çocuklara gazlı meşrubatlar ikram edilir. Biz tatlı tercihimizi sütlü, daha küçük porsiyonlu ya da meyveli tatlılardan kullanabiliriz ve içecek olarak gazlı bir meşrubat teklif etmek yerine az şekerli yapılmış bir komposto, limonata veya ayran ikram edebiliriz." ifadesini kullandı.

Kaplan, sıvı tüketiminin ramazanda azaldığını hatırlatarak, "Ramazan sonrasında bunu takviye etmek çok önemli. Bunun için günde en az 2-2,5 litre su tüketimi öneriyoruz. Çay ve kahve tüketimi ile bunu gidermeye çalışıyor bazen insanlar. Su ile çay ve kahveyi ayrı olarak değerlendirmemiz gerekiyor. 'Çay ve kahve tüketmeyelim' demiyorum ama tüketim miktarımıza dikkat etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

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