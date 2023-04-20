Karabük'te 4 otomobilin karıştığı zincirleme kaza hasara neden oldu

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KARABÜK (AA) - Karabük'te 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi.

E.D. idaresindeki 78 BT 568 plakalı otomobil, Karabük-Ankara kara yolu Burunsuz köyü yakınlarında yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda refüjdeki bariyerlere çarptı.

Bu sırada kaza yapan araca çarpmamak için manevra yapan E.Ç. yönetimindeki 34 DYD 263 plakalı otomobile, S.A'nın kullandığı 78 BM 611 plakalı otomobil çarptı.

Arkadan gelen E.K. idaresindeki 78 SG 475 plakalı otomobil de kazaya karışan ilk araçla çarpıştı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. 4 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan olmazken, otomobillerde hasar meydana geldi.

Güzergahta bir süre tek yönden sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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