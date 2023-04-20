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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük Ambulans Servisi Başhekimi Engin Ekmekci, hayatını kaybetti

AA

Karabük Ambulans Servisi Başhekimi Engin Ekmekci, hayatını kaybetti

KARABÜK (AA) - Karabük Ambulans Servisi Başhekimi Engin Ekmekci, 46 yaşında yaşamını yitirdi.

İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, AA muhabirine, Ekmekci'nin sabah üst solunum yolu şikayetiyle semt polikliniğine başvurduğunu ve burada kendisine serum takıldığını söyledi.

Bir süre sonra alerjik reaksiyon gelişen Ekmekci'nin özel hastaneye sevk edildiğini aktaran Sarı, "Hastamız yoğun bakımda takibe alındı. Yoğun bakımda takipteyken kalp krizi geçirdiği tespit edildi ve buna bağlı acilen anjiyoya alındı. Kendisine 3 stent takıldı. Kan dolaşımı normale geldi. Tam ailesine arkadaşımızın durumunun düzeldiğini haber vermek için çıkmak üzereyken taşikardi ve arkasından fibrilasyon gelişti. Kendisine gerekli tüm müdahaleler yapıldı. Saatlerce yoğun bir gayret sarf edildi ancak hayati fonksiyonları bir türlü normale gelmedi. Maalesef yapılan tüm müdahalelere rağmen arkadaşımız vefat etti." diye konuştu.

Sarı, Ekmekci'nin vefatından büyük üzüntü duyduklarını belirterek, "Duygularımızı anlatacak kelime bulamıyorum. Çok değerli bir kardeşimizi kaybettik, mekanı cennet olsun. Rabbim ailesine, sevenlerine ve tüm sağlık camiamıza sabır versin." dedi.

- Vali Gürel'den başsağlığı mesajı

Vali Fuat Gürel, Ekmekci için başsağlığı mesajı yayınladı.

Gürel, mesajında, "İlimizin başarılı ve sevilen hekimlerinden İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Engin Ekmekci'ye yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Ekmekci'nin cenazesinin, yarın öğle vakti kılınacak namazın ardından Eskipazar'ın Bayındır köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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